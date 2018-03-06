Число мощных снегопадов в Москве в эту зиму в три раза превысило показатель прошлых лет

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Шесть мощных снегопадов обрушилось на Москву с начала зимнего сезона 2017-2018 годов, что в три раза больше, чем за зимний период 2016-2017 годов. Об этом сообщили ТАСС в столичном комплексе городского хозяйства.

"За зимний период 2017 и 2018 года общий прирост снега составил 223 сантиметра. За это время на Москву обрушилось шесть мощных снегопадов. К примеру, со 2 по 5 февраля этого года в результате рекордного снегопада, которого не наблюдалось в столице на протяжении 100 лет, прирост за четыре дня составил 49 см или 136% от февральской месячной нормы. В прошлом периоде было всего два снегопада, где максимальный прирост составлял более семи см единовременно", - пояснили в комплексе городского хозяйства.

По словам сотрудника комплекса, с декабря прошлого года по март 2018 год суммарный вывоз снега составил 39,9 млн кубометров, что в два раза больше, чем за зимний период 2015-2016 года. Кроме того, в эту зиму при снегопадах наблюдалась устойчивая отрицательная температура воздуха, когда естественного снеготаяния не было.

Как подчеркнули в комплексе городского хозяйства, за всю историю метеонаблюдений в Москве похожие снегопады наблюдались в конце февраля 1957 года (прирост снега 37,5 см и в середине февраля 1970 года (прирост снега 39,5 см).

Максимальное использование ресурсов

"Отметим, что в нынешнем зимнем сезоне снегопады не прекращались до февраля, а после двухнедельного перерыва и при сохранении отрицательных температур, наблюдался очередной мощный заряд снега с общим приростов в 21 сантиметр в сутки", - подчеркнули в комплексе. Таким образом, с 29 января по 4 марта 2018 года выпало более 135 см снега или почти вся климатическая норма осадков всего зимнего периода.

По данным комплекса, нагрузка на городские производственные мощности возросла кратно. "К примеру, нагрузка на снегосплавные пункты превышена в три раза. А цикличность некоторых технологических операций в короткие периоды времени возросла до пяти раз", - объяснили в комплексе.

По словам сотрудника комплекса, для ликвидации последствий интенсивных снегопадов привлечено 100% имеющейся коммунальной техники и людских ресурсов.

В первую очередь, сотрудники коммунальных служб расчищают дороги, остановки общественного транспорта, подходы к метро и другие социально-значимые объекты, а дальше уже идет масштабная расчистка дворов. В настоящее время все работы по снегоуборке столицы проводятся в усиленном режиме и будут продолжены до полной ликвидации последствий всех последующих снегопадов.