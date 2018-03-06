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Число мощных снегопадов в Москве в эту зиму в три раза превысило показатель прошлых лет

Общество
6 марта, 16:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Юлия Ермилова

Со 2 по 5 февраля этого года в столице прошел снегопад, которого не наблюдалось в городе на протяжении 100 лет

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Шесть мощных снегопадов обрушилось на Москву с начала зимнего сезона 2017-2018 годов, что в три раза больше, чем за зимний период 2016-2017 годов. Об этом сообщили ТАСС в столичном комплексе городского хозяйства.

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"За зимний период 2017 и 2018 года общий прирост снега составил 223 сантиметра. За это время на Москву обрушилось шесть мощных снегопадов. К примеру, со 2 по 5 февраля этого года в результате рекордного снегопада, которого не наблюдалось в столице на протяжении 100 лет, прирост за четыре дня составил 49 см или 136% от февральской месячной нормы. В прошлом периоде было всего два снегопада, где максимальный прирост составлял более семи см единовременно", - пояснили в комплексе городского хозяйства.

По словам сотрудника комплекса, с декабря прошлого года по март 2018 год суммарный вывоз снега составил 39,9 млн кубометров, что в два раза больше, чем за зимний период 2015-2016 года. Кроме того, в эту зиму при снегопадах наблюдалась устойчивая отрицательная температура воздуха, когда естественного снеготаяния не было.

Как подчеркнули в комплексе городского хозяйства, за всю историю метеонаблюдений в Москве похожие снегопады наблюдались в конце февраля 1957 года (прирост снега 37,5 см и в середине февраля 1970 года (прирост снега 39,5 см).

Максимальное использование ресурсов

"Отметим, что в нынешнем зимнем сезоне снегопады не прекращались до февраля, а после двухнедельного перерыва и при сохранении отрицательных температур, наблюдался очередной мощный заряд снега с общим приростов в 21 сантиметр в сутки", - подчеркнули в комплексе. Таким образом, с 29 января по 4 марта 2018 года выпало более 135 см снега или почти вся климатическая норма осадков всего зимнего периода.

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Кто и как помогает столице бороться со снегом

По данным комплекса, нагрузка на городские производственные мощности возросла кратно. "К примеру, нагрузка на снегосплавные пункты превышена в три раза. А цикличность некоторых технологических операций в короткие периоды времени возросла до пяти раз", - объяснили в комплексе.

По словам сотрудника комплекса, для ликвидации последствий интенсивных снегопадов привлечено 100% имеющейся коммунальной техники и людских ресурсов.

В первую очередь, сотрудники коммунальных служб расчищают дороги, остановки общественного транспорта, подходы к метро и другие социально-значимые объекты, а дальше уже идет масштабная расчистка дворов. В настоящее время все работы по снегоуборке столицы проводятся в усиленном режиме и будут продолжены до полной ликвидации последствий всех последующих снегопадов.

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