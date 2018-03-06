Собянин: средняя продолжительность жизни в Москве к 2023 году может достигнуть 80 лет

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Средняя ожидаемая продолжительность жизни москвичей через пять лет может достигнуть 80 лет, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник встретился с главврачами городских больниц и поликлиник, чтобы обсудить проект стратегии развития московского здравоохранения до 2025 года.

"Та задача, которую поставил президент, о том, чтобы мы попали в "клуб 80" с ожидаемой продолжительностью [жизни] более 80 лет, я считаю, для Москвы абсолютно реальная задача. Более того, это задача ближайших четырех-пяти лет", - сказал Собянин. Он напомнил, что московское здравоохранение за последние годы пережило ряд важных изменений: системных, структурных, финансовых, в частности, укреплена материальная база и обновлено оборудование.

"Достигнуты и определенные качественные результаты. В прошедшем году продолжительность жизни москвичей вплотную приблизилась к 78 годам, что отвечает аналогичным показателям крупнейших мировых городов", - добавил Собянин.

Однако, по его словам, в здравоохранении остается ряд проблемных вопросов. "Нам необходимо обсудить, какие процессы будут происходить в здравоохранении с точки зрения обновления технологий, укрепления материальной базы, повышения квалификации, пациентоориенитрованности в здравоохранении и создания комфортных, хороших условий для работы самих врачей", - отметил мэр.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о программе по борьбе с онкологическими заболеваниями. "Действительно, с учетом продолжительности жизни, онкология, к сожалению, выходит на первый план. Это и сложность заболевания, и сложность медицинских технологий, серьезные капитальные затраты, серьезные вливания с точки зрения государственных инвестиций", - отметил Собянин.

По итогам встречи мэр поддержал идею разработки стратегии развития московского здравоохранения до 2025 года инициативной группой главных врачей. В дальнейшем, добавил глава столичной администрации, стратегия будет широко обсуждаться среди экспертов, врачей и пациентов.