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Скворцова: младенческая смертность в Дагестане снизилась вдвое за четыре года

Общество
6 марта, 16:25 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 6, марта. /ТАСС

Министр здравоохранения РФ надеется, что в ближайшее время республика достигнет среднероссийского показателя

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

© Владимир Ламзин/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила высокие темпы снижения младенческой смертности в Дагестане, где за последние четыре года она снизилась вдвое, Хотя пока этот показатель в регионе выше, чем в среднем по стране.

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"Уже за прошлый год на 14% снизилась младенческая смертность в регионе. Если мы вспомним, что 2 года назад она составляла 12 на тысячу родившихся живыми, а еще 2 года назад - 15, то сейчас это 8,7. Да, это пока выше среднероссийского показателя, но темпы снижения вызывают глубокое уважение", - сказала Скворцова журналистам во вторник в Махачкале, куда прибыла с рабочей поездкой.

Она надеется, что в ближайшее время республика сможет улучшить ситуацию и достигнет среднероссийского уровня.

"В ближайшее время с подключением информационных технологий, созданием единой системы цифровой медицины, когда [республиканский перинатальный] центр примет на себя координирующие функции по отношению ко всем... родильным отделениям в регионе (их 51), у нас будут все возможности снизить существенно [этот показатель], и дальше младенческая смертность достигнет результатов никак не хуже среднероссийских, а может быть и лучше", - сказала глава Минздрава РФ.

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