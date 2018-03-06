Скрипку Альберта Эйнштейна выставили на аукцион в Нью-Йорке

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Скрипку, принадлежавшую одному из основоположников современной теоретической физики Альберту Эйнштейну (1879-1955), продадут в пятницу на аукционе Bonhams в Нью-Йорке. По данным газеты Daily Express, предварительно лот оценивают от $100 тыс. до $150 тыс.

Физик начал играть на скрипке в возрасте шести лет. Однако только с 13 лет, когда Эйнштейн открыл для себя скрипичные сонаты Моцарта, музыка стала частью его жизни. По свидетельству его второй супруги Эльзы, слова которой приводятся на сайте Bonhams, музыка помогала ему, когда он обдумывал свои теории. Сообщается, что Эйнштейн редко путешествовал без скрипки. Музыка была так важна для физика, что во время согласования своего рабочего графика ученый освобождал каждый вечер среды, чтобы играть в своем доме в Принстоне.

В 1933 году лауреат Нобелевской премии по физике бежал в США из Германии. В США член Симфонического оркестра Пенсильвании Оскар Стеджер изготовил для ученого скрипку.

Несколько лет спустя Эйнштейн подарил музыкальный инструмент Уильяму Хиббсу - сыну дворника в Принстонском университете, в котором он вел научную деятельность.

"По всей видимости, он знал, что юноша учился играть на скрипке, - отметил специалист Bonhams Том Лэмб. - Это и подтолкнуло его к такому красивому жесту". Он добавил, что инструмент находится в хорошем состоянии. По словам аукционистов, никогда раньше на рынок искусства не выставлялись скрипки Эйнштейна.

Отмечается, что в прошлом году на торгах была продана почти за $72 тыс. курительная трубка Эйнштейна.