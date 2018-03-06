Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Скрипку Альберта Эйнштейна выставили на аукцион в Нью-Йорке

Общество
6 марта, 16:34 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, марта. /ТАСС

Лот оценивают в сумму от $100 тыс. до $150 тыс.

Поделиться
Материал из 1 страницы
Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн

© AP Photo

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Скрипку, принадлежавшую одному из основоположников современной теоретической физики Альберту Эйнштейну (1879-1955), продадут в пятницу на аукционе Bonhams в Нью-Йорке. По данным газеты Daily Express, предварительно лот оценивают от $100 тыс. до $150 тыс. 

Физик начал играть на скрипке в возрасте шести лет. Однако только с 13 лет, когда Эйнштейн открыл для себя скрипичные сонаты Моцарта, музыка стала частью его жизни. По свидетельству его второй супруги Эльзы, слова которой приводятся на сайте Bonhams, музыка помогала ему, когда он обдумывал свои теории. Сообщается, что Эйнштейн редко путешествовал без скрипки. Музыка была так важна для физика, что во время согласования своего рабочего графика ученый освобождал каждый вечер среды, чтобы играть в своем доме в Принстоне.

В 1933 году лауреат Нобелевской премии по физике бежал в США из Германии. В США член Симфонического оркестра Пенсильвании Оскар Стеджер изготовил для ученого скрипку.

Несколько лет спустя Эйнштейн подарил музыкальный инструмент Уильяму Хиббсу - сыну дворника в Принстонском университете, в котором он вел научную деятельность.

"По всей видимости, он знал, что юноша учился играть на скрипке, - отметил специалист Bonhams Том Лэмб. - Это и подтолкнуло его к такому красивому жесту". Он добавил, что инструмент находится в хорошем состоянии. По словам аукционистов, никогда раньше на рынок искусства не выставлялись скрипки Эйнштейна.

Отмечается, что в прошлом году на торгах была продана почти за $72 тыс. курительная трубка Эйнштейна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский транспортный самолет разбился в Сирии, 32 человека погибли
2
Потери ВКС России в Сирии. Досье
3
Владимир Лисин стал богатейшим россиянином по версии Forbes
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Джонсон подтвердил, что отравленные в Солсбери - Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
6
IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
7
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама