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Автобус-беспилотник в Рязани запустят в тестовом режиме уже в этом году

Общество
6 марта, 16:37 UTC+3 РЯЗАНЬ РЯЗАНЬ 6, марта. /ТАСС

Его протестируют под общественным контролем на одной из городских площадок

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РЯЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Российская компания "Аврора Роботикс", разрабатывающая программное обеспечение и электромеханические системы для автономного управления транспортом, планирует в 2018 году провести в Рязани испытания пассажирского автобуса-беспилотника. Он будут тестироваться под общественным контролем на одной из площадок города, рассказал ТАСС гендиректор компании Виталий Савельев на проходящем в Рязани форуме "Цифровая трансформация региона".

"В Рязани мы планируем в 2018 году провести публичные испытания шестиместного шаттла, который уже в течение месяца был опробован на территории Сколкова. Программное обеспечение полностью разработано в нашей компании, оно стабильно работает", - сказал Савельев.

Суть технологии, по его словам, заключается в цикличном движении роботизированной машины по заданному маршруту с остановками в определенных точках.

"Во время этого происходит анализ препятствий, их объезд. Есть возможность постоянного контроля автобуса через удаленный диспетчерский центр", - отметил Савельев.

Идею автоматизации перевозок, по словам Савельева, можно применить не только на пассажирском транспорте, но и на крупных промышленных предприятиях.

"Скорее всего, этот проект и получит распространение именно в грузовой логистике, так как для его функционирования в сфере пассажирских перевозок необходимы изменения в законодательстве, пока существует много ограничений", - отметил он.

Компания "Аврора Роботикс" зарегистрирована в Рязани, занимается инновационными разработками в области беспилотных систем управления транспортными средствами. Созданные фирмой технологии, также предназначаются для автоматизации работ в сельскохозяйственной и коммунальной сферах, проходят испытания на ряде российских предприятий.

Форум "Цифровая трансформация региона" проходит в Рязани 5-6 марта. На дискуссионных площадках руководители органов власти и топ-менеджеры крупных компаний имеют возможность соотнести свои представления о приоритетных задачах развития территории в контексте цифровой экономики, а также обсудить ключевые вопросы сотрудничества.

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