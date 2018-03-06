Путин поручил проработать вопрос создания в регионах центров опережающей профподготовки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос создания в регионах центров опережающей профессиональной подготовки. Об этом он заявил на совещании по развитию системы среднего профессионального образования. Президент подчеркнул, что профессиональное обучение должно вестись "на самой передовой учебной и производственной базе".

"Здесь по аналогии с научной сферой нужно создавать своеобразные центры коллективного пользования, где лучшее оборудование, собранное на одной площадке, предоставляется всем, кто заинтересован в высоком результате своей работы. Поэтому в короткие сроки необходимо сформировать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки, на их базе будет проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей, а уже работающие граждане смогут здесь повысить свою квалификацию ", - сказал Путин.

Он добавил, что в таких центрах граждане также смогут приобрести дополнительные навыки или получить новую специальность, "а школьники в рамках профориентации - выбрать для себя профессию". Путин также считает необходимым обеспечение объективной, независимой прозрачной оценки этих компетенций. "Главное, чтобы выпускники колледжей и техникумов показывали свои навыки и умения на практике. В ряде регионов есть опыт проведения демонстрационного экзамена", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что система профессионального образования должна быть гибкой, предусматривать разные сроки и формы подготовки. При этом речь идет не только об обучении выпускников школ, но и о переподготовке уже состоявшихся специалистов.

Путин обратил внимание и на то, что при модернизации системы профессионального образования "нужно обязательно учитывать стратегию регионального развития, инвестиционные проекты, запланированные к реализации в регионах и в целом в стране". "Нужно прогнозировать кадровые потребности социальной сферы, ведущих отраслей и предприятий. Именно они должны определять требования к учреждениям профобразования, к содержанию и результатам их работы", - указал президент.

По его словам, такое взаимодействие позволит укрепить кадровый потенциал субъектов РФ, создать гарантии трудоустройства выпускников. Путин отметил, что в ряде регионов уже используются эффективные управленческие механизмы для решения этих задач, и предложил обсудить возможность использования лучших практик в этой сфере в масштабе всей страны.