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Письмо Эйнштейна студентке продали на аукционе в Иерусалиме более чем за $6 тыс.

Общество
6 марта, 23:11 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 6, марта. /ТАСС

Стартовая цена записки составляла $3 тыс.

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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 марта. /ТАСС/. Письмо на немецком языке одного из основоположников современной теоретической физики Альберта Эйнштейна (1879-1955), которое он написал студентке Элизабетте Пиччини (1899-1990), продано во вторник на аукционе Winner’s в Иерусалиме за $6,1 тыс. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

По данным Winner’s, в октябре 1921 года физик на несколько дней приехал к своей сестре Майе во Флоренцию, где узнал, что этажом выше живет студентка, изучающая химию, Элизабетта, которая была дочерью итальянского химика Аугусто Пиччини (1854-1905). Эйнштейн захотел лично познакомиться с девушкой, но Элизабетта отказала ученому во встрече. Когда Эйнштейн покидал Флоренцию, он оставил девушке записку, в которой написал примерно следующее: "Исследовательнице, у ног которой я провел два дня, на добрую память".

Стартовая цена письма Эйнштейна студентке составляла $3 тыс. Эксперты предполагали, что оно уйдет с молотка за цену от $20 до 40 тыс. Самым дорогим проданным во вторник в Иерусалиме письмом Эйнштейна стало его рукописное послание о единой теории поля, которое он адресовал немецкому математику Герману Мунцу 10 декабря 1928 года, с дописанным на конверте научным комментарием. Оно ушло с молотка за $103,7 тыс. при стартовой цене в $30 тыс.

В октябре прошлого года на аукционе Winner’s за $1,56 млн при стартовой цене в $2 тыс. была продана записка, которую Эйнштейн оставил курьеру токийского отеля "Империал" в 1922 году во время поездки по Японии. Посыльный отказался брать чаевые, тогда ученый написал ему в благодарность два послания на немецком языке. В одном из них он отметил, что "тихая, скромная жизнь приносит больше радости, нежели гонка за успехом в постоянном возбуждении". Второе послание со словами "Где есть воля, есть и путь" ушло с молотка за $240 тыс. при стартовой цене в $1 тыс.

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