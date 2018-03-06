СМИ: в Австралии нашли самую старую в мире бутылку с запиской

ТАСС, 6 марта. Бутылка с запиской, выброшенная за борт почти 132 года назад, была обнаружена на одном из пляжей штата Западная Австралия. Как сообщила во вторник австралийская телекомпания ABC, это старейшая из известных на данный момент подобных находок.

По информации телекомпании, сосуд с посланием обнаружила в 180 км к северу от города Перт во время прогулки с семьей местная жительница Тоня Иллман. Она заметила в песке бутылку, которая показалась ей красивой и подходящей в качестве аксессуара для книжного шкафа у нее дома. Однако, присмотревшись к находке, женщина заметила внутри записку. В послании, датированном 12 июня 1886 года, говорилось, что сосуд был выброшен за борт немецкого парусного судна "Паула" в 950 км от побережья штата Западная Австралия.

Как отмечает ABC, в период с 1864 по 1933 годы с немецких судов были выброшены в море тысячи бутылок. Делалось это в рамках эксперимента – таким образом моряки пытались лучше изучить течения мирового океана и найти более быстрые судоходные пути. В каждую из бутылок капитаны помещали особую форму с датой, координатами судна, его названием, пунктом отбытия и маршрутом. Если бутылку кто-то находил, на ее обратной стороне он должен был указать время и место, где была сделана находка, после чего отнести ее либо в ближайшее консульство Германии, либо в военно-морскую обсерваторию в Гамбурге.

Поняв, что находка может представлять историческую ценность, семья Иллман отнесла ее в местный музей, где специалисты подтвердили, что и бутылка, и находящаяся в ней записка относятся к XIX веку. Семья предоставила свою находку музею, в ближайшие два года экспонат открыт для всех желающих.

До этого старейшей подобной находкой считалась бутылка с посланием, обнаруженная через 108 лет, четыре месяца и 18 дней после того, как ее выбросили за борт.