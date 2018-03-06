Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.03:
$ 56.5
€ 69.73
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав предложил обязать общепиты и учреждения использовать йодированную соль в готовке

Общество
6 марта, 23:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

Ведомство также предлагает обязать розничные сети, торгущие поваренной солью, иметь в наличии и йодированную соль

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минздрав предложил использовать йодированную соль вместо поваренной при приготовлении пищи в общепитах и учреждениях. Проект соответствующего федерального закона опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных актов.

"При приготовлении пищевых продуктов и для досаливания в организациях общественного питания, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях культуры и воинских частях должна использоваться пищевая поваренная соль, обогащенная йодатом калия", - говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, в общепитах и перечисленных организациях допускается подавать только хлебобулочные изделия, изготовленные с использованием йодированной соли. Минздрав также предлагает обязать розничные сети, торгущие поваренной солью, иметь в наличии и йодированную соль.

Законопроект направлен на профилактику заболеваний, вызванных йододефицитом. "Суммарное потребление за счет йодированной соли и хлеба, изготовленного с ее использованием, обеспечит около 90% от рекомендуемого суточного потребления йода", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Советские и российские генералы, погибшие в локальных конфликтах современности. Досье
2
Росавиация опровергла подлинность опубликованных переговоров пилотов Ан-148
3
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
4
МО РФ: при крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров
5
В МИД Великобритании прокомментировали слова Джонсона о бойкоте ЧМ-18
6
Госдеп прокомментировал предложение Насти Рыбки предоставить США данные по "делу РФ"
7
США ввели санкции против КНДР за применение химоружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама