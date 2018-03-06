Минздрав предложил обязать общепиты и учреждения использовать йодированную соль в готовке

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минздрав предложил использовать йодированную соль вместо поваренной при приготовлении пищи в общепитах и учреждениях. Проект соответствующего федерального закона опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных актов.

"При приготовлении пищевых продуктов и для досаливания в организациях общественного питания, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях культуры и воинских частях должна использоваться пищевая поваренная соль, обогащенная йодатом калия", - говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, в общепитах и перечисленных организациях допускается подавать только хлебобулочные изделия, изготовленные с использованием йодированной соли. Минздрав также предлагает обязать розничные сети, торгущие поваренной солью, иметь в наличии и йодированную соль.

Законопроект направлен на профилактику заболеваний, вызванных йододефицитом. "Суммарное потребление за счет йодированной соли и хлеба, изготовленного с ее использованием, обеспечит около 90% от рекомендуемого суточного потребления йода", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.