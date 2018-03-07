Путин на заседании набсовета АСИ в Самаре подведет итоги работы агентства за шесть лет

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду посетит Самарскую область, где проведет заседание набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ), а также пообщается с женщинами-предпринимателями. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На заседании наблюдательного совета АСИ будут подведены итоги работы агентства за шесть лет, а также представлены новые инициативы, которые предстоит реализовать в 2018 году. "В частности, речь пойдет о проекте ранней профориентации "Билет в будущее", о запуске которого Владимир Путин объявил в послании Федеральному Собранию", - отметили в Кремле

Также президент посетит в этот день Самарский булочно-кондитерский комбинат и ознакомится с работой предприятия. "На площадке комбината в преддверие Международного женского дня Владимир Путин встретится с женщинами-предпринимателями из разных регионов России", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.

О проекте "Билет в будущее"

Тематике профориентации молодежи был посвящен один из разделов послания президента парламенту, с которым Путин выступил 1 марта. "Нам нужно выстроить современную профориентацию. Здесь партнерами школ должны стать университеты, успешные компании, - подчеркнул он. - Я предлагаю со следующего года запустить проект ранней профориентации школьников "Билет в будущее" - возможность попробовать себя в деле у ведущих компаний. Мы выделяем на эту инициативу миллиард рублей".

"Мы продолжим укреплять целостную систему творческих способностей и талантов наших детей, - добавил президент. - Такая система должна охватить всю территорию нашей страны, интегрировать возможности таких площадок, как "Сириус", "Кванториум", дополнительного образования и детского творчества во всех регионах России".

О том, как будет работать проект "Билет в будущее", глава государства рассказал еще 14 февраля на встрече с участниками форума "Наставник". По его словам, в проект, который будет разделен на три этапа, будут вовлечены учащиеся 6-10 классов. "На первом этапе ребята могли бы обозначить свой будущий профессиональный интерес дома, на местном уровне, через систему интернет, - поделился планами Путин. - Затем, на втором этапе, могли бы принимать участие в работе по разным центрам компетенции, вы уже наверняка слышали об этом, есть общеобразовательный центр "Сириус" в Сочи, а затем получать специальный грант для приобретения практических профессиональных навыков уже в крупных учреждениях либо в наших крупных компаниях".