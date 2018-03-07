Матвиенко: вовлеченность женщин в политику и госуправление оставляет желать лучшего

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Вовлеченность женщин в политику и государственное управление в современном российском обществе оставляет желать лучшего, но форсировать этот процесс, вводя квоты в структурах власти, не следует. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью, опубликованном на сайте "Парламентской газеты" в среду, в преддверии Международного женского дня.

"Вовлеченность женщин в политику, государственное управление, особенно, их присутствие в высших эшелонах власти оставляют желать лучшего. Судите сами. Доля женщин среди депутатов Государственной Думы - 15%, среди членов Совета Федерации - 18%, в составе правительства России всего три женщины. Согласитесь, немного", - сказал Матвиенко.

Она подчеркнула, что в ряде стран доля женщин в составе парламента достигает 35-40% и более, а также есть немало примеров того, что женщины занимают высшие посты в своих государствах.

"В чем причина такого положения? Считаю, здесь дают себя знать стереотипы нашей русской, российской культуры. В обществе доминирует убеждение, что, хотя слово "власть" женского рода, лицо у нее мужское. И преодолевается этот архетип медленно. Но преодолевается", - считает сенатор.

При этом она подчеркнула, что роль женщин в нашей стране все-таки растет и ускорять этот процесс различными принудительными мерами не нужно. "Не думаю, что следует подстегивать, форсировать этот процесс, например, введением квот в руководстве партий, структур власти. В российской политической и правовой системе нет ничего, что создавало бы препоны политической, государственной карьере женщин. Введение квот, каких-то иных поблажек, привилегий не будет способствовать этому", - уверена Матвиенко.

По ее мнению, то, что действительно нужно, - так это совершенствовать систему кадровой подготовки, для того, чтобы в политике было больше женщин, полностью подготовленных для такой работы.