Цукерберг и его жена выделят $30 млн на борьбу с низким уровнем грамотности

ТАСС, 7 марта. Основатель компании Facebook Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан пожертвуют $30 млн Гарвардскому университету и Массачусетскому технологическому институту на инициативу, направленную на борьбу с низким уровнем грамотности среди учащихся младших классов. Об этом во вторник сообщила газета The Boston Globe.

Как отмечает издание, образовательная инициатива, которая носит название Reach Every Reader ("Дотянись до каждого читателя"), рассчитана на пять лет. В ее рамках университеты планируют создать сетевой инструмент, который позволит определить учебные заведения, учащиеся которых испытывают наиболее серьезные трудности при чтении, установить, в чем заключается их причина, и предложить методы, которые смогут применить преподаватели и родители для повышения навыков чтения детей.