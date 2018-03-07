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Фрида Кало и Амелия Эрхарт стали прототипами новых кукол Барби

Общество
7 марта, 3:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Также в линейку "Вдохновляющие женщины" вошла кукла, созданная по образу американского математика Кэтрин Джонсон

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ТАСС, 7 марта. Американский производитель игрушек Mattel представил во вторник 17 новых кукол Барби, прототипами которых стали известные женщины, включая мексиканскую художницу Фриду Кало и американскую летчицу Амелию Эрхарт. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Сегодня, в преддверии Международного женского дня, Барби чествует 17 исторических и современных ролевых моделей со всего мира", - заявили в Mattel.

Так, производитель представил линейку "Вдохновляющие женщины", которая на данный момент состоит из трех Барби. Помимо моделей, на создание которых компанию вдохновили Кало и Эрхарт, в нее вошла кукла, созданная по образу американского математика Кэтрин Джонсон. Каждую куклу из этой серии сопровождает информация о достижениях ее прообраза.

Коллекция Shero, чествующая женщин, являющихся современными ролевыми моделями для девочек, пополнится 14 новыми куклами. В нее вошли, в том числе, куклы, созданные на основе образов чемпионки Олимпийских игр в боксе Николы Адамс, сноубордистки Хлои Ким, актрисы Гуань Сяотун, режиссера Пэтти Дженкинс и шеф-повара Элен Дарроз.

Ранее компания изготовила кукол, прототипами которых стали темнокожая американская гимнастка Гэбби Дуглас, режиссер и сценаристка Ава Дюверней, модель Эшли Грэм и фехтовальщица-саблистка Ибтихадж Мухаммад.

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