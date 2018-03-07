Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по России вырос на 17% за неделю

Общество
7 марта, 16:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, марта. /ТАСС

Отмечается также, что число выявленных случаев свиного гриппа A(H1N1) за неделю выросло почти в два раза

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в целом по стране повысился примерно на 17% за прошедшую неделю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте петербургского Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

"На девятой неделе года (с 26 февраля по 4 марта) уровень заболеваемости населения в целом по стране повысился, по сравнению с предыдущей неделей, составив 88,6 на 10 тыс. населения", - говорится в заключительной части анализа эпидемиологической ситуации.

Ранее отмечалось, что уровень заболеваемости на предшествующей - восьмой - неделе года находился на уровне 75,3 на 10 тыс. населения.

Согласно опубликованным данным, лабораторными методами на девятой неделе при исследовании материалов от 4 тыс. 290 больных гриппом и ОРВИ в 53 городах подтверждено 1 тыс. 85 случаев гриппа (25% от общего числа) в 50 городах, тогда как на предыдущей неделе этот показатель был - 585 случаев гриппа (19% от общего числа) в 44 городах среди более чем 3 тыс. больных.

При этом число выявленных случаев свиного гриппа A(H1N1) за неделю выросло почти в два раза, на девятой неделе составив 409 случаев в 39 городах. За период с 19 по 25 февраля лабораторно подтвердились 210 случаев в 31 городе России.

Также наблюдается рост лабораторно выявленной заболеваемости гриппом B: если на восьмой неделе этот вирус зафиксировали в 172 случаях в 29 городах России, то за последующие семь дней его обнаружили в 336 случаях в 40 городах страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: экипаж разбившегося в Сирии Ан-26 проходил службу в Ленобласти
2
В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8
3
Почему Берлускони и Ренци потерпели поражение на выборах в Италии
4
В Крыму задержали предполагаемого убийцу семьи из трех человек
5
ЦИК: зарубежные счета были у трех кандидатов в президенты РФ
6
Что известно о крушении российского самолета Ан-26 в Сирии
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама