Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в целом по России вырос на 17% за неделю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в целом по стране повысился примерно на 17% за прошедшую неделю. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте петербургского Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

"На девятой неделе года (с 26 февраля по 4 марта) уровень заболеваемости населения в целом по стране повысился, по сравнению с предыдущей неделей, составив 88,6 на 10 тыс. населения", - говорится в заключительной части анализа эпидемиологической ситуации.

Ранее отмечалось, что уровень заболеваемости на предшествующей - восьмой - неделе года находился на уровне 75,3 на 10 тыс. населения.

Согласно опубликованным данным, лабораторными методами на девятой неделе при исследовании материалов от 4 тыс. 290 больных гриппом и ОРВИ в 53 городах подтверждено 1 тыс. 85 случаев гриппа (25% от общего числа) в 50 городах, тогда как на предыдущей неделе этот показатель был - 585 случаев гриппа (19% от общего числа) в 44 городах среди более чем 3 тыс. больных.

При этом число выявленных случаев свиного гриппа A(H1N1) за неделю выросло почти в два раза, на девятой неделе составив 409 случаев в 39 городах. За период с 19 по 25 февраля лабораторно подтвердились 210 случаев в 31 городе России.

Также наблюдается рост лабораторно выявленной заболеваемости гриппом B: если на восьмой неделе этот вирус зафиксировали в 172 случаях в 29 городах России, то за последующие семь дней его обнаружили в 336 случаях в 40 городах страны.