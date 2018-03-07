Путин подписал закон о дрессировке собак, ограничив контактную притравку

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий правила и порядок подготовки и дрессировки охотничьих собак, которым ограничивается контактная притравка этих животных. Документ, принятый Госдумой 14 февраля и одобренный Советом Федерации 28 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает, что в случае использования животных для подготовки и дрессировки собак охотничьих пород в условиях искусственного ограничения свободы движения таких животных, площади их самостоятельного передвижения либо их защитных функций используются ограждающие конструкции между собаками охотничьих пород и животными, не допускающие жестокого с ними обращения и причинения им физического вреда. Речь идет о запрете контактной притравки во всех случаях, когда два животных находятся в неравных условиях. При этом, согласно документу, порядок использования таких конструкций устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В законе уточняется понятие "охотничья собака". К ним будут причисляться не только животные традиционных охотничьих пород, но и любая собака, используемая для охоты, вне зависимости от породы.

В законе говорится, что подготовка и дрессировка собак охотничьих пород допускаются только в охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда. При этом использование объектов охотничьей инфраструктуры в указанных целях осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в закрепленных охотничьих угодьях на основании охотхозяйственных соглашений.

Как отмечалось в сопроводительных документах к закону на стадии рассмотрения в палатах парламента, по предложению согласительной комиссии из предмета правового регулирования закона исключены положения, связанные с подготовкой и дрессировкой ловчих птиц, закрепляется правовое регулирование в области подготовки и дрессировки только в отношении собак охотничьих пород. Кроме того, конкретизирована цель подготовки и дрессировки собак охотничьих пород, обозначена территория, на которой осуществляется такая деятельность, уточнены положения, регламентирующие использование ограждающих конструкций в процессе подготовки и дрессировки охотничьих собак.