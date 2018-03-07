Мединский: Союз городов Золотого кольца будет сам принимать решение о расширении маршрута

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Союз городов Золотого кольца будет принимать решение о пополнении туристического маршрута новыми городами. Об этом журналистам сообщил в среду министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Непосредственное решение о принятии в Золотое кольцо новых членов будет приниматься не чиновниками, а в первую очередь участниками Союза городов Золотого кольца. Важно, чтобы они [города] соответствовали друг другу. Нужно повышать планку, пусть подтягиваются", - сказал Мединский.

Он отметил, что города, претендующие на включение в маршрут, должны иметь развитую туристическую инфраструктуру, соответствовать лучшим мировым туристическим стандартам. "Мы не хотим, чтобы этот маршрут развивался количественными темпами в ущерб качественным, вообще подход наш - включать не более одного нового города в год", - добавил министр.

Союз городов Золотого кольца был создан в 2017 году в Ярославле. Мэры городов, входящих в маршрут, подписали соглашение о создании союза. Его цель - сформировать единый бренд Золотого кольца, объединить усилия городов маршрута по увеличению турпотока, создать интересный межрегиональный турпродукт. Штаб-квартира городов Золотого кольца находится в Ярославле.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Формат Золотого кольца в 1967 году придумал специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.