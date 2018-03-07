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Путин подписал закон о праве работников СМИ на бесплатный проезд на поездах во время ЧМ

Общество
7 марта, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Бесплатный проезд на дополнительных поездах между городами - организаторами чемпионата мира по футболу также вводится для сотрудников, обеспечивающих безопасность во время проведения мундиаля

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится бесплатный проезд на дополнительных поездах между городами - организаторами чемпионата мира по футболу 2018 года для аккредитованных журналистов и сотрудников, обеспечивающих безопасность во время проведения мундиаля. Документ, принятый Госдумой 22 февраля и одобренный Советом Федерации 28 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый закон также позволяет иностранным гражданам и лицам без гражданства въезжать в Россию без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, а также по персонифицированной карте зрителя, получаемой при наличии входного билета на матч. Таким правом они смогут воспользоваться в течение периода, начинающегося за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчивающегося в день его последнего матча.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля примут Москва, Санкт- Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Калининград, Екатеринбург и Саранск.

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