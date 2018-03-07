Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Автомобильные пробки на дорогах Москвы вечером в среду достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 16:40 мск.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил москвичей о скоплении большого количества автомобилей у крупных торговых центров и цветочных рынков столицы в преддверии Международного женского дня и рекомендовал пользоваться общественным транспортом. По данным ЦОДД, 7 марта в Москве передвигается на 7% транспорта больше, чем 6 марта.