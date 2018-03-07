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Путин подписал закон о признании должников по алиментам безвестно отсутствующими

Общество
7 марта, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Это позволит несовершеннолетним детям и другим нетрудоспособным иждивенцам получать ежемесячную пенсию по случаю потери кормильца

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о признании должников по алиментам безвестно отсутствующими, что позволит их детям получать пенсию по потере кормильца. Документ, принятый Госдумой 22 февраля и одобренный Советом Федерации 28 февраля, опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в закон "Об исполнительном производстве". Нормы документа направлены на упрощение порядка признания должника по алиментам безвестно отсутствующим, что предоставит право его несовершеннолетним детям и другим нетрудоспособным иждивенцам получать ежемесячную пенсию по случаю потери кормильца.

Законом устанавливается, что если розыск должника по алиментам оказался безрезультатным в течение одного года со дня получения последних сведений и место его нахождения не установлено, то судебный пристав-исполнитель обязан проинформировать взыскателя о безрезультатности розыска. Признание должника безвестно отсутствующим должно проводиться затем в судебном порядке.

При этом имущество безвестно отсутствующего может быть передано в доверительное управление, а сам такой гражданин может быть снят с регистрации в жилом помещении собственником помещения. Таким образом, если гражданин умышленно скрывается от уплаты алиментов, то признание безвестно отсутствующим сделает его фактически ограниченно дееспособным.

Кроме того, были внесены корреспондирующие поправки о прекращении исполнительного производства в связи с принятой в конце 2017 года налоговой амнистией.

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