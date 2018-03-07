Волонтеры доставили таежной отшельнице Агафье Лыковой продукты и розы к 8 марта

КЕМЕРОВО, 7 марта. /ТАСС/. Волонтеры Московского технологического университета и власти Кемеровской области доставили продукты и букет роз к 8 марта таежной отшельнице Агафье Лыковой, проживающей на заимке на территории заповедника в Хакасии, сообщили в пресс-службе обладминистрации в среду.

На заимку к староверке волонтеры приехали в шестой раз, в сопровождении главы Таштагольского района Владимира Макуты. Как уточнили ТАСС в администрации района, до заимки волонтеры добирались на вертолете, арендованном за счет привлеченных ими спонсорских средств. "Макута передал Агафье Карповне от Амана Тулеева поздравление с праздником весны, букет роз, нарядный платок и все необходимые ей в хозяйстве вещи", - сказали в обладминистрации.

Лыковой подарили алые розы к 8 марта. Староверка рассказала гостям, что в хозяйстве у нее все в порядке. До этого она и ее помощник-монах Гурий, который находится на заимке по благословлению патриарха старообрядческой церкви Корнилия, просили помощи с сеном и комбикормом для коз, а также привезти пшеницу, крупы, муку, сковороду, мышеловки, фонарики, батарейки и т.д.

Волонтеры пробудут у Лыковой до субботы. Со ссылкой на проректора вуза Андрея Горбатюка сообщается, что "цель поездки - помощь по хозяйству, а заодно новый опыт общения с женщиной, которая показывает пример духовной цельности, верности традициям предков, остается уникальным носителем старославянской культуры".

Об отшельнице

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры.

К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых.

Отшельницу связывает давняя дружба с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Регулярно по его поручению Лыковой доставляют продукты.