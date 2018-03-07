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Построенный на частные средства детский сад открылся в Дагестане

Общество
7 марта, 18:00 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 7, марта. /ТАСС

Детсад обеспечит рабочими местами около 20 жителей муниципалитета

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МАХАЧКАЛА, 7 марта. /ТАСС/. Детский сад, построенный на частные средства, открылся в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщили ТАСС в среду в администрации района.

"Один из успешных выходцев села Чанкурбе - Капторбек Тагаев построил в селе детсад на собственные средства и подарил его администрации на безвозмездной основе. В свою очередь руководство района обеспечило детский сад всем необходимым оборудованием", - уточнил собеседник агентства.

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В новом детском саду создали все условия для детей - игровые зоны, просторный актовый зал, игровая. Детский сад рассчитан на 60 мест, он обеспечит рабочими местами около 20 жителей муниципалитета. Всего в селе около 2 тыс. жителей.

"Жители селения Чанкурбе всегда отличались своим трудолюбием и упорством. Одним из самых трудолюбивых жителей является Капторбек Тагаев. Хочу поблагодарить его за строительство данного учреждения", - сказал на открытии глава Буйнакского района Камиль Изиев.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в республике откроют шесть частных детских садов. Кроме того, еще девять детских садов, рассчитанных в общей сложности на 1 тыс. детей, планируют построить за счет государства. С 2013 года в Дагестане построили и ввели в эксплуатацию 108 детских садов на 35 тыс. мест, 53 из них - в рамках федеральной программы модернизации системы дошкольного образования, остальные - за счет средств республиканского и муниципального бюджетов, а также частных инвесторов.

Всего в регионе около 100 тыс. детей от трех до семи лет ходят в детские сады, охват дошкольным образованием составляет 85%. Еще около 20 тыс. детей этого возраста стоят в очереди из-за нехватки мест.

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