ООН против того, чтобы гуманитарную помощь в Восточную Гуту сбрасывали с самолета

ООН, 7 марта. /ТАСС/. Руководство ООН не считает сброс гуманитарных грузов с самолета эффективным способом оказания помощи. Этот метод не нужно применять в блокированном пригороде Дамаска Восточная Гута, заявил в среду заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Он признал, что гуманитарные агентства ООН прибегали к сбросу помощи "в качестве крайней меры", например, при операции в Дейр-эз-Зоре, который находился в окружении террористов. "Все зависит от рельефа местности, это не очень эффективный способ. В плотно застроенных жилых районах сброс помощи не рекомендуется", - пояснил Хак.

По его словам, оказывая помощь, ООН стремится "убедиться, что она достается людям, которые в ней нуждаются". Хак отметил, что в понедельник всемирная организация вместе с партнерами попыталась оказать помощь жителям города Дума в районе Восточной Гуты, однако гуманитарная операция была прервана из-за возобновившихся боевых действий. "Нам нужно попытаться вернуться [в Восточную Гуту], и мы собираемся это сделать завтра, в четверг, и завершить распределение помощи в Думе", - сказал он.

По оценкам ООН, в Восточной Гуте проживают около 400 тыс. человек. Укрывающиеся в этом анклаве боевики ведут обстрелы Дамаска, на которые отвечают проправительственные силы. По инициативе России в этом районе была введена ежедневная пятичасовая пауза в боевых действиях, а также создан гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.