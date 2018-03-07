Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ООН против того, чтобы гуманитарную помощь в Восточную Гуту сбрасывали с самолета

Общество
7 марта, 21:01 UTC+3 ООН ООН 7, марта. /ТАСС

Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак отметил, что это "не очень эффективный способ"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 7 марта. /ТАСС/. Руководство ООН не считает сброс гуманитарных грузов с самолета эффективным способом оказания помощи. Этот метод не нужно применять в блокированном пригороде Дамаска Восточная Гута, заявил в среду заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

Смотрите также

Что происходит в сирийской Восточной Гуте

Он признал, что гуманитарные агентства ООН прибегали к сбросу помощи "в качестве крайней меры", например, при операции в Дейр-эз-Зоре, который находился в окружении террористов. "Все зависит от рельефа местности, это не очень эффективный способ. В плотно застроенных жилых районах сброс помощи не рекомендуется", - пояснил Хак.

По его словам, оказывая помощь, ООН стремится "убедиться, что она достается людям, которые в ней нуждаются". Хак отметил, что в понедельник всемирная организация вместе с партнерами попыталась оказать помощь жителям города Дума в районе Восточной Гуты, однако гуманитарная операция была прервана из-за возобновившихся боевых действий. "Нам нужно попытаться вернуться [в Восточную Гуту], и мы собираемся это сделать завтра, в четверг, и завершить распределение помощи в Думе", - сказал он.

По оценкам ООН, в Восточной Гуте проживают около 400 тыс. человек. Укрывающиеся в этом анклаве боевики ведут обстрелы Дамаска, на которые отвечают проправительственные силы. По инициативе России в этом районе была введена ежедневная пятичасовая пауза в боевых действиях, а также создан гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
2
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
3
Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта "Миротворец"
4
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
7
Генерал НАТО: С-400 в Турции будет представлять огромный вызов для систем альянса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама