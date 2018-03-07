Численность выхухоли в Рязанской области сократилась почти вдвое

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Численность русской выхухоли в Рязанской области, которая является одним из главных мест обитания вида в России и концентрирует не менее половины современной мировой популяции, сократилась на 45-47% с 1999 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Окского государственного заповедника.

Окский государственный заповедник создали в 1935 году именно для сохранения и изучения выхухоли в Рязанской области. В результате первых учетов в 1970-1980-х годах популяция вида на этой территории насчитывала 7-8 тыс. особей. Кроме России выхухоль встречается также в Казахстане. Зверек занесен в Красную книгу России.

"Территория региона была и остается исконным местом обитания нашего эндемика - и это не случайно. Известно, что по числу пойменных водоемов, которые являются основным местом обитания вида, Рязанская область не имеет себе равных в России. <…> В настоящее время поголовье выхухоли на территории Рязанской области в основных местах ее обитания составляет 3700 - 4000 особей. В 1999 году в этих же угодьях было учтено 7000 - 7200 зверьков, следовательно, численность вида в регионе за 18 лет сократилась почти вдвое - на 45-47%", - говорится в сообщении.

По данным ученых, главной причиной вымирания выхухоли являются рыбаки-браконьеры: зверьки попадают в сети, расставленные на озерах. "В абсолютном большинстве случаев норы обнаружены в тех водоемах, где этот вид рыболовства затруднен. Это либо присутствие в озерах большого количества затопленных деревьев и кустарников, либо высокая численность бобра, который часто рвет и запутывает сети, либо маленькие размеры водоемов. В них малочисленные группировки еще сохраняются, но при отсутствии возможности генетического обмена друг с другом они обречены на вымирание", - констатируют специалисты.

Еще одним важным фактором, повлиявшим на численность вида, могли стать осенние засухи, которые фиксировались в последние годы. Однако исследования показывают, что выхухоль способна хорошо приспосабливаться к климатическим изменениям: зверьки концентрируются в наиболее крупных, глубоких озерах, которые наиболее стабильны даже при неблагоприятных условиях.