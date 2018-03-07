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Жители провинций Хама и Алеппо получили за прошедшие сутки 4,5 тонны продуктов

Общество
7 марта, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Представители Центра по примирению организовали доставку продуктов питания, а также одежды и предметов первой необходимости

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за прошедшие сутки организовал доставку продуктов питания, одежды в сирийские провинции Хама и Алеппо, общий вес гуманитарной помощи составил 4,5 тонны. Об этом сообщил в среду начальник Центра по примирению генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За прошедшие сутки представители Центра по примирению организовали доставку продуктов питания, одежды, предметов первой необходимости и свежего хлеба для нуждающихся жителей в столицу провинции Хама и населенный пункт Эль-Афеш провинции Алеппо. Общий вес составил 4,5 тонны", - сказал Евтушенко.

По его словам, также оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-эз-Зор.

"Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 205 сирийцам", - добавил он.

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