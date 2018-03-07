Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин утвердил порядок ведения реестра коррупционеров

Общество
7 марта, 23:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

В реестре, в частности, будут содержаться фамилия, имя и отчество человека, сведения о госоргане и должности, с которой он был уволен, дата акта об увольнении

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее порядок ведения реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Смотрите также

Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров

Минтруд намерен сделать реестр коррупционеров общедоступным

Госдума создала реестр чиновников и силовиков, уволенных в связи с утратой доверия

"Реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте единой системы по адресу https://gossluzhba.gov.ru/reestr/ в виде списка, который сформирован в алфавитном порядке (в формате PDF)", - говорится, в частности, в постановлении.

В реестре будут содержаться фамилия, имя и отчество человека, сведения о госоргане и должности, с которой он был уволен, послужившее основанием для увольнения положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены, дата акта об увольнении, дата внесения сведений в реестр.

Федеральный закон о создании реестра уволенных за коррупцию чиновников был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2017 года и вступил в силу 1 января 2018 года. Сведения вносятся в реестр сроком на пять лет. Исключение из реестра информации о таких экс-чиновниках возможно только в случае отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр, вступления в законную силу решения суда об отмене подобного акта или в случае истечения пяти лет с момента его принятия, а также смерти включенного в реестр лица.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гений кабинетного ученого: как Юрий Кнорозов разгадал тайну майя, не покидая Ленинграда
2
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
3
Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта "Миротворец"
4
Малышко выступит на этапе Кубка мира по биатлону с винтовкой финки Мякяряйнен
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Пентагон огорчили заявления Путина о разработке новых систем вооружений
7
Генерал НАТО: С-400 в Турции будет представлять огромный вызов для систем альянса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама