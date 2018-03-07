Кабмин утвердил порядок ведения реестра коррупционеров

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее порядок ведения реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные правонарушения. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте единой системы по адресу https://gossluzhba.gov.ru/reestr/ в виде списка, который сформирован в алфавитном порядке (в формате PDF)", - говорится, в частности, в постановлении.

В реестре будут содержаться фамилия, имя и отчество человека, сведения о госоргане и должности, с которой он был уволен, послужившее основанием для увольнения положение нормативного правового акта, требования которого были нарушены, дата акта об увольнении, дата внесения сведений в реестр.

Федеральный закон о создании реестра уволенных за коррупцию чиновников был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2017 года и вступил в силу 1 января 2018 года. Сведения вносятся в реестр сроком на пять лет. Исключение из реестра информации о таких экс-чиновниках возможно только в случае отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр, вступления в законную силу решения суда об отмене подобного акта или в случае истечения пяти лет с момента его принятия, а также смерти включенного в реестр лица.