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Во Владикавказе 8 марта известные спортсмены проведут межнациональную зарядку

Общество
8 марта, 0:36 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 8, марта. /ТАСС

Эстафета также пройдет в других регионах России

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ВЛАДИКАВКАЗ, 8 марта. /ТАСС/. Всероссийская межнациональная зарядка "180318: Мы выбираем сильную страну" пройдет в Международный женский день во Владикавказе с участием известных спортсменов страны. Об этом сообщили в администрации местного самоуправления города.

"Известные спортсмены проведут тренировку для жителей Северной Осетии 8 марта на стадионе "Юность" в рамках межнациональной зарядки "180318: Мы выбираем сильную страну". Ее проведут депутат Государственной думы, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов, шестикратный чемпион мира по тайскому боксу Артем Левин и депутат Государственной думы, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев", - говорится в сообщении.

В зарядке будут участвовать вместе с горожанами чиновники, представители общественных организаций.

Эстафета организована ФАДН и пройдет в разных регионах страны до 18 марта. Предполагается, что участники выполнят 180,318 тыс. упражнений. Число выбрано не случайно - оно символизирует дату голосования. Ранее такие зарядки прошли в Грозном, Махачкале и Назрани.

К акции можно присоединиться и в социальных сетях, для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает, #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов, в частности Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева.

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