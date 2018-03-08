Белый дом опроверг слухи о связях Трампа с бывшей порноактрисой

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не имел внебрачных связей с бывшей порноактрисой и стриптизершей Стефани Клиффорд, известной также как Сторми Дэниелс. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент напрямую говорил об этом и дал совершенно ясно понять, что ни одно из этих заявлений не верно", - отметила она.

Клиффорд подала во вторник иск с требованием признать недействительным соглашение, обязывающее ее хранить в тайне интимную связь с Трампом более 10 лет назад. Она констатировала, что получила от юрисконсульта республиканца Майкла Коэна $130 тыс. в обмен на обязательство не раскрывать конфиденциальные данные о Трампе и его любовницах и не передавать никому переписку и фотографии миллиардера.

Исключение якобы сделано для узкой группы лиц, которым женщина успела рассказать о связи с магнатом. Истец обвиняет юрисконсульта в том, что он в феврале текущего года пытался в судебном порядке принудить бывшую порноактрису соблюдать соглашение и не давать сенсационные интервью СМИ о связях с нынешним главой американской администрации.

Первой о $130 тыс. сообщила в конце января газета The Wall Street Journal. Она утверждала, что Коэн заплатил эти деньги Клиффорд за месяц до выборов в США 2016 года, чтобы женщина утаила факт интимной встречи с Трампом в июле 2006 года. Газета акцентировала внимание на том, что это была внебрачная связь, так как свадьба бизнесмена и Меланьи Трамп состоялась в 2005 году.