Путин поздравил женщин с 8 Марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта, отметив их умение всегда и везде создавать радушную атмосферу. Глава государства также посвятил им отрывок стихотворения поэта Андрея Дементьева.

"Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы о доме и детях, быть для них нравственным примером", - сказал президент, выступление которого транслировалось на телеканале "Россия 24".

Путин отметил, что Международный женский день - еще один повод сказать женщинам об огромном уважении к ним, о восхищении их красотой и нежностью. Он особо отметил труд многодетных матерей и тех, кто взял ребенка из детского дома, подчеркнув, что вырастить и воспитать ребенка - "это счастье и ответственность". "Мы знаем, что сердце женщины - самое верное, ее прощение - самое пронзительное, а материнская любовь - поистине безгранична", - сказал президент.

Глава государства добавил, что образу женщины посвящено множество литературных произведений, и прочитал отрывок из произведения поэта Андрея Дементьева: "Я знаю, что все женщины прекрасны. / И красотой своею, и умом. / Еще весельем, если в доме праздник. / И верностью, - когда разлука в нем. / Не их наряды или профиль римский - Нас покоряет женская душа. / И молодость ее, / И материнство, / И седина, когда пора пришла. / Покуда жив, - я им молиться буду. / Любовь иным восторгам предпочту. / Господь явил нам женщину, как чудо, / Доверив миру эту красоту".

"Будьте любимы и счастливы", - заключил президент.

Международный женский день установлен в 1910 году по инициативе германской активистки, борца за равноправие женщин Клары Цеткин. Впервые был отмечен 19 марта 1911 года в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. В России отмечается с 1913 года, в наши дни, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, является нерабочим праздничным днем.