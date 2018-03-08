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В США из-за снегопадов отменили более 2,7 тыс. авиарейсов

Общество
8 марта, 0:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, марта. /ТАСС

Сообщается, что только в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменено 529 рейсов

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© AP Photo/Seth Wenig

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Неблагоприятные погодные условия, в том числе мощный снегопад на восточном побережье США, привели к отмене 2706 рейсов. Согласно данным портала FlightAware, отслеживающего передвижения воздушных судов, только в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменено 529 рейсов.

"Аэропорт имени Джона Кеннеди продолжает принимать и отправлять самолеты, в настоящий момент и до полуночи среды отменено 529 рейсов, или 60% всех рейсов", - сообщили в администрации, рекомендовав пассажирам уточнять у авиаперевозчиков информацию о конкретных рейсах.

Мощная буря обрушилась на Восточное побережье США. Как сообщила телекомпания CNN, непогода в той или иной мере затронет штаты Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн.

Национальная метеорологическая служба США распространила предупреждение о буре, которое действует "с 7 по 9 марта включительно". Прогнозируется, что толщина снежного покрова на северо-востоке страны превысит 30 см. Снег будет перемежаться с дождем и сопровождаться порывами ветра скоростью до 22,4 м/с.

Северо-восток США еще не успел оправиться от сильных бурь, обрушившихся на регион в конце прошлой недели. Более 110 тыс. потребителей до сих пор остаются без света и тепла. Непогода привела к отмене сотен рейсов, временному закрытию международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке и гибели восьми человек.

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