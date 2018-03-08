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CNN: McDonald's впервые в истории изменил логотип в честь 8 Марта

Общество
8 марта, 1:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 8, марта. /ТАСС

Фирменный знак компании, представляющий собой букву "M", перевернули так, что получилась буква "W"

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© AP Photo/Keith Srakocic

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Американская корпорация McDonald's, владеющая одной из крупнейших в мире сетей ресторанов быстрого питания, на один день перевернула свой логотип в честь Международного женского дня. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

Логотип компании представляет собой букву "M". В среду ее перевернули так, что получилась буква "W", означающая "Women" (женщины).

"Впервые в истории нашего бренда мы перевернули его в честь замечательных достижений женщин", - заявила телеканалу член руководства McDonald's Уэнди Льюис. По ее словам, в ресторанах компании шестая часть менеджеров - женщины.

В среду, 7 марта, подобная трансформация затронула лишь один логотип на столбе у ресторана быстрого питания в Калифорнии. В четверг, 8 марта, "W" вместо "M" можно будет увидеть на сайте компании и на приложениях для мобильных устройств. Еще в ста ресторанах быстрого питания в США персонал будет обслуживать посетителей в головных уборах и униформе с перевернутым логотипом.

В общей сложности под маркой McDonald's работают свыше 36 тыс. закусочных в более чем 100 странах мира, в том числе в России. Ежедневно они обслуживают почти 70 млн человек. В США насчитывается около 14 тыс. ресторанов сети McDonald's, примерно 90% из них работают по франшизе.

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