Почти месячная норма осадков выпала во Владивостоке в ночь на 8 марта

ВЛАДИВОСТОК, 8 марта. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Более 22 мм осадков выпало за ночь на четверг во Владивостоке, что составляет почти месячную норму для краевого центра. Об этом ТАСС рассказал дежурный синоптик Приморского гидрометцентра.

"У нас на утро выпало 22 мм осадков при месячной норме в 24 мм. Высота снежного покрова составляет 9 см, но снег продолжает падать, ослабления ожидаем только к вечеру", - рассказали в Примгидромете. Там добавили, что сильные снегопады с количеством осадков 20 мм и более прошли на юге и на западе Приморского края.

Мощный снегопад начался во Владивостоке в среду вечером. Из-за него была закрыта объездная трасса Седанка - Патрокл, а большегрузному транспорту был запрещен въезд в город. Утром в четверг дорожные службы продолжают ликвидировать последствия стихии.

"В течение всей минувшей ночи на дорогах работали более 100 снегоуборочных машин - трактора-щётки, пескоразбрасыватели, снегоочистители. Дороги обработаны 250 кубометрами химических реагентов и 500 тоннами пескосолевой смеси", - сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация Владивостока обратилась к автомобилистам с просьбой воздержаться от поездок на личном транспорте. А тех, кто все-таки выехал, просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, так как это существенно мешает работе снегоуборочной техники.