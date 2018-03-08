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Международный комитет Красного Креста доставил в Донбасс 220 тонн гуманитарной помощи

Общество
8 марта, 12:32 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, марта. /ТАСС

Грузовые автомобили привезли гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения

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КИЕВ, 8 марта. /ТАСС/. Автомобили Международного комитета Красного Креста доставили гуманитарный груз для жителей провозглашенных республик Донбасса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В минувшие сутки через КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда - прим. ТАСС) "Новотроицкое" на въезд во временно оккупированную территорию Украины (неподконтрольная Киеву территория Донбасса - прим. ТАСС) проследовали 11 грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что транспортные средства доставили "гуманитарный груз продовольственного, медицинского и строительного назначения общим весом более 220 тонн".

Ранее, 22 февраля, колонна МЧС России доставила в Донецк и Луганск свыше 430 тонн гуманитарной помощи. Очередная колонна с гуманитарным грузом МЧС России в Донбасс направит 29 марта. Помощь жителям Донбасса оказывается с августа 2014 года.

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