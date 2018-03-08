Захарова рассказала, как отвечала на неподобающие реплики в свой адрес

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Реагировать на неуважительные высказывания и вызывающее поведение в свой адрес нужно здесь и сейчас, это дает возможность избежать неприятных ситуаций. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы". Она в личном качестве побеседовала с корреспондентами на тему неподобающего поведения и рассказала несколько историй из собственного опыта.

"Это была одна из моих первых самостоятельных командировок. Я сама, не с делегацией, ехала на международный форум, были коллеги из разных ведомств, и когда мы возвращались после того, как прекрасно отработали, один человек, который был старше меня лет на 10-15, прекрасный, чудесный специалист, вдруг отпускает такую фразу в присутствии нескольких человек: "Слушайте, неплохо прошла поездка. Неплохо было бы иметь с собой всегда этакую блондинистую Машу", - поделилась Захарова.

"Вы представляете такое услышать? На том этапе, конечно, ты теряешься, - продолжила она. - Но потом, когда я поняла, что, если я буду это пропускать и не отвечать, тогда эти люди не будут понимать, что не так. Ты должен обязательно сказать: "Это не так!".

Красная линия

Захарова также рассказала, как однажды сделала замечание депутату Леониду Слуцкому на мероприятии, организованном главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым.

"Это было, наверное, года четыре назад, вы организовывали мероприятие по итогам Питерского форума в каком-то кафе, и, помимо сотрудников радио, приглашали еще и спикеров, которые работали на форуме, и пригласили меня, - напомнила дипломат. - Я тогда еще не была публичной персоной, не была директором [департамента информации и печати МИД]. Вы меня знали по работе с журналистами, но широким массам я не была известна".

"Там было человек 25, мы сидим, общаемся. И так получается, что я что-то интересное рассказываю, человек десять меня слушает, и входит Леонид Слуцкий, - вспомнила Захарова. - Я его, естественно, знаю. Он садится и начинает, как-то не включаясь в беседу, говорить какие-то очень странные вещи, как: "Эй девушка, что ты говоришь?". И я аккуратно спрашиваю Алексея Венедиктова: " А что это происходит?". А он говорит: "Да он такой эксцентричный достаточно. Ты не реагируй, он так всегда себя ведет".

"И я почувствовала, что не могу на это не реагировать и сказала Слуцкому, что мне не очень приятно это слышать. Он сразу перестал. И после этого ни разу в жизни он не позволял себе ничего подобного", - подчеркнула Мария Захарова.

Она также отметила, что тогда за одним столом никто из мужчин не сказал ему: "Знаете что, давайте по крайней мере дослушаем". "Но мой опыт доказывает лично мне, и может он кому-то еще пригодится, что когда ты обозначаешь красную линию, обозначаешь здесь и сейчас, это и дает возможность приостановить какие-то вещи и потом все-таки выйти на новый уровень отношений", - добавила Захарова.

Обвинения в домогательствах

Скандал вокруг Леонида Слуцкого набирает обороты в последний месяц. Ранее стало известно, что в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны депутата. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году, Рустамова сообщила об эпизоде, который якобы был в 2017 году. Еще одна девушка - Екатерина Котрикадзе - публично заявила о приставаниях Слуцкого, имевших место 7 лет назад, когда она работала на грузинском телевидении, при этом обращение в комиссию Котрикадзе не направляла.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обвинения, не исключил, что ситуация вокруг Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвиняют в домогательствах, может быть провокацией. Глава нижней палаты парламента обратил внимание, что "истории многолетней давности всплыли именно в предвыборный период" и продвигают их "представители иностранных СМИ или СМИ, которые с ними работают".