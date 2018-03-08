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Захарова рассказала, как отвечала на неподобающие реплики в свой адрес

Общество
8 марта, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Также официальный представитель МИД сообщила, как однажды сделала замечание депутату Леониду Слуцкому на мероприятии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Реагировать на неуважительные высказывания и вызывающее поведение в свой адрес нужно здесь и сейчас, это дает возможность избежать неприятных ситуаций. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы". Она в личном качестве побеседовала с корреспондентами на тему неподобающего поведения и рассказала несколько историй из собственного опыта.

"Это была одна из моих первых самостоятельных командировок. Я сама, не с делегацией, ехала на международный форум, были коллеги из разных ведомств, и когда мы возвращались после того, как прекрасно отработали, один человек, который был старше меня лет на 10-15, прекрасный, чудесный специалист, вдруг отпускает такую фразу в присутствии нескольких человек: "Слушайте, неплохо прошла поездка. Неплохо было бы иметь с собой всегда этакую блондинистую Машу", - поделилась Захарова.

"Вы представляете такое услышать? На том этапе, конечно, ты теряешься, - продолжила она. - Но потом, когда я поняла, что, если я буду это пропускать и не отвечать, тогда эти люди не будут понимать, что не так. Ты должен обязательно сказать: "Это не так!".

Красная линия

Захарова также рассказала, как однажды сделала замечание депутату Леониду Слуцкому на мероприятии, организованном главным редактором радиостанции "Эхо Москвы" Алексеем Венедиктовым.

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"Это было, наверное, года четыре назад, вы организовывали мероприятие по итогам Питерского форума в каком-то кафе, и, помимо сотрудников радио, приглашали еще и спикеров, которые работали на форуме, и пригласили меня, - напомнила дипломат. - Я тогда еще не была публичной персоной, не была директором [департамента информации и печати МИД]. Вы меня знали по работе с журналистами, но широким массам я не была известна".

"Там было человек 25, мы сидим, общаемся. И так получается, что я что-то интересное рассказываю, человек десять меня слушает, и входит Леонид Слуцкий, - вспомнила Захарова. - Я его, естественно, знаю. Он садится и начинает, как-то не включаясь в беседу, говорить какие-то очень странные вещи, как: "Эй девушка, что ты говоришь?". И я аккуратно спрашиваю Алексея Венедиктова: " А что это происходит?". А он говорит: "Да он такой эксцентричный достаточно. Ты не реагируй, он так всегда себя ведет".

"И я почувствовала, что не могу на это не реагировать и сказала Слуцкому, что мне не очень приятно это слышать. Он сразу перестал. И после этого ни разу в жизни он не позволял себе ничего подобного", - подчеркнула Мария Захарова.

Она также отметила, что тогда за одним столом никто из мужчин не сказал ему: "Знаете что, давайте по крайней мере дослушаем". "Но мой опыт доказывает лично мне, и может он кому-то еще пригодится, что когда ты обозначаешь красную линию, обозначаешь здесь и сейчас, это и дает возможность приостановить какие-то вещи и потом все-таки выйти на новый уровень отношений", - добавила Захарова.

Обвинения в домогательствах

Скандал вокруг Леонида Слуцкого набирает обороты в последний месяц. Ранее стало известно, что в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны депутата. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году, Рустамова сообщила об эпизоде, который якобы был в 2017 году. Еще одна девушка - Екатерина Котрикадзе - публично заявила о приставаниях Слуцкого, имевших место 7 лет назад, когда она работала на грузинском телевидении, при этом обращение в комиссию Котрикадзе не направляла.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обвинения, не исключил, что ситуация вокруг Леонида Слуцкого, которого три журналистки обвиняют в домогательствах, может быть провокацией. Глава нижней палаты парламента обратил внимание, что "истории многолетней давности всплыли именно в предвыборный период" и продвигают их "представители иностранных СМИ или СМИ, которые с ними работают".

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович Захарова, Мария Владимировна Венедиктов, Алексей Алексеевич
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