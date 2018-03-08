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Зимбабве надеется увеличить поток российских туристов

Общество
8 марта, 13:28 UTC+3 ХАРАРЕ ХАРАРЕ 8, марта. /ТАСС

Министр иностранных дел страны Сибусисо Мойо сообщил о планах упростить визовый режим

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ХАРАРЕ, 8 марта. /ТАСС/. Зимбабве заинтересовано в развитии торгово-экономического сотрудничества с Россией, а также надеется на увеличение потока российских туристов. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Зимбабве Сибусисо Мойо на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы также надеемся увеличить туристический поток россиян в Зимбабве, - сказал Мойо. - Для этого мы планируем упростить визовый режим".

По его словам, визит Лаврова в Хараре позволит повысит уровень отношений между двумя странами. "Он усилит наше политическое и экономическое сотрудничество, - указал глава МИД Зимбабве. - В частности, в этом году мы планируем провести российско-зимбабвийскую межправительственную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству в Москве".

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