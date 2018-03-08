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Юные железнодорожники дарили женщинам цветы на вокзале Красноярска

Общество
8 марта, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, марта. /ТАСС

Кроме того, в рамках акции "Весеннее настроение" прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов железнодорожников

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ТАСС, 8 марта. Акция "Весеннее настроение", посвященная Международному женскому дню, прошла в четверг на вокзале Красноярска. Во время нее воспитанники Красноярской детской железной дороги дарили путешественницам тюльпаны, сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).

"Весеннее настроение пассажирам создал праздничный концерт с участием творческих коллективов железнодорожников. В его программу вошли музыкальные номера, интерактивные конкурсы, викторины. А самые юные участники акции - воспитанники детской железной дороги - подарили путешественницам белые и алые тюльпаны", - сказали в пресс-службе.

В беседе с корреспондентом ТАСС представитель КрасЖД уточнил, что акция продолжалась два часа, и за это время юные железнодорожники подарили около 500 цветов женщинам, которые сегодня отправлялись в путешествие на поезде или возвращались из поездки.

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