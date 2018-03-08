Нижегородская "живая" открытка к 8 Марта вошла в Книгу рекордов России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 марта. /ТАСС/. Мужчины Нижнего Новгорода утром 8 марта собрались у одной из достопримечательностей города - Чкаловской лестницы, построенной в форме большой восьмерки. "Живую" открытку зафиксировали в Книге рекордов России, об этом в четверг рассказал журналистам официальный представитель Книги рекордов России Леонид Сенаторов.

"Сегодня регистрировали рекорд - самое большое количество мужчин, выстроившихся в форме поздравления "С 8 Марта". Подобный рекорд с участием только мужчин регистрируется впервые. <…> Флешмобы с участием большого числа людей регистрировались <…>, но в виде "8 Марта" из мужчин - это впервые, зарегистрировали мы 728 человек", - сказал Сенаторов.

Увидеть композицию можно было только с высоты птичьего полета, выстраивать и фиксировать ее помогали квадрокоптеры. Такую "открытку" организаторы - молодежная палата при городской думе Нижнего Новгорода - выстраивает уже второй год, и в этот раз решили зафиксировать рекорд. По словам председателя молодежной палаты Кирилла Карташева, в следующем году свой же рекорд постараются побить.

В этом году в построении поучаствовали и первые лица города и области - врио губернатора региона Глеб Никитин, глава города Владимир Панов и депутат Госдумы и секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Москвин. Женщин к построению категорически не допускали.

"Идея прекрасная, на мой взгляд, потому что у нас самая большая восьмерка в стране в Нижнем Новгороде, это наша замечательная гордость - Чкаловская лестница, 650 ступенек, некоторые говорят, что даже больше. Грех было не воспользоваться для того, чтобы поздравить наших замечательных женщин с этим праздником. <…> Мужики все, кто пришли, молодцы, они не побоялись прохладной погоды, но надо отметить, что сама погода нас поддержала, посмотрите, какое солнце прекрасное", - сказал журналистам Никитин.

Чкаловскую лестницу, расположенную у подножия Нижегородского Кремля и между двумя набережными реки Волгой, построили в 40-е годы прошлого века.