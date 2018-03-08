Тысячи паломников в Москве посетили литургию к 20-летию обретения мощей Матроны Московской

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Несколько тысяч паломников собрались в четверг в Покровском монастыре Москвы на литургию в честь 20-летия обретения мощей Матроны Московской. Обитель, где сейчас находятся ее мощи, - одна из самых посещаемых святынь России.

Утреннее богослужение совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Накануне храм был открыт всю ночь, чтобы все желающие могли поклониться мощам, а в полночь здесь служили раннюю литургию.

"Жизнь святой праведной Матроны Московской должна нас многому научить. Мы должны научиться правильно воспринимать скорби. Скорбь не должна нас разрушать, она не должна подрывать наших сил, не должна, как сейчас говорят, менять качество человеческой жизни. Скорбь должна лишь укреплять нашу веру и обострять наше религиозное чувство", - сказал патриарх Кирилл в проповеди.

В дни Великого поста он каждый год обязательно бывает у мощей святой Матроны, которая прославилась праведной жизнью и даром утешения. Ежедневно в Покровский монастырь приходят несколько тысяч человек из разных городов, чтобы поклониться мощам святой.

Матрона Дмитриевна Никонова родилась в 1881 году в Тульской губернии в бедности, от рождения была слепой, а затем лишилась и возможности ходить. Уже при жизни ее почитали как провидицу. С 1925 года и до своей кончины 2 мая 1952 года Матрона жила в Москве.