Руководство Дагестана поздравило пациенток Госпиталя ветеранов с 8 Марта

МАХАЧКАЛА, 8 марта. /ТАСС/. Председатель правительства Дагестана Артем Здунов и руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов поздравили пациенток Госпиталя ветеранов в Махачкале с Международным женским днем. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Сегодня председатель правительства Дагестана Артем Здунов и руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов посетили Госпиталь ветеранов при Республиканском медицинском центре, где поздравили пациенток и коллектив лечебного учреждения с Международным женским днем и вручили букеты цветов", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в сопровождении врио министра здравоохранения региона Танки Ибрагимова Артем Здунов и Владимир Иванов прошлись по палатам и "тепло пообщались, с женщинами находящимися на лечении". "Со своей стороны пациентки лечебного учреждения поблагодарили руководство республики за внимание и заботу", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, женщин республики с 8 марта поздравил и врио главы Дагестана Владимир Васильев. "Вы обладаете непостижимым секретом - успеваете достигать успехов в профессии, в общественной деятельности, неся на своих плечах домашние заботы. Именно вы с любовью и нежностью растите детей, храните семейный очаг и вдохновляете нас, мужчин, на великие свершения. Желаю вам, дорогие женщины, здоровья, счастья, новых сил и энергии на долгие годы", - говорится в поздравлении главы региона.