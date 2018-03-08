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Руководство Дагестана поздравило пациенток Госпиталя ветеранов с 8 Марта

Общество
8 марта, 14:39 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 8, марта. /ТАСС

Пациентки лечебного учреждения поблагодарили руководство республики за внимание и заботу

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© Пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана

МАХАЧКАЛА, 8 марта. /ТАСС/. Председатель правительства Дагестана Артем Здунов и руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов поздравили пациенток Госпиталя ветеранов в Махачкале с Международным женским днем. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

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"Сегодня председатель правительства Дагестана Артем Здунов и руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов посетили Госпиталь ветеранов при Республиканском медицинском центре, где поздравили пациенток и коллектив лечебного учреждения с Международным женским днем и вручили букеты цветов", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в сопровождении врио министра здравоохранения региона Танки Ибрагимова Артем Здунов и Владимир Иванов прошлись по палатам и "тепло пообщались, с женщинами находящимися на лечении". "Со своей стороны пациентки лечебного учреждения поблагодарили руководство республики за внимание и заботу", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, женщин республики с 8 марта поздравил и врио главы Дагестана Владимир Васильев. "Вы обладаете непостижимым секретом - успеваете достигать успехов в профессии, в общественной деятельности, неся на своих плечах домашние заботы. Именно вы с любовью и нежностью растите детей, храните семейный очаг и вдохновляете нас, мужчин, на великие свершения. Желаю вам, дорогие женщины, здоровья, счастья, новых сил и энергии на долгие годы", - говорится в поздравлении главы региона.

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Персоны
Здунов, Артем Алексеевич Васильев, Владимир Абдуалиевич
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