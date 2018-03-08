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Инспекторы ГИБДД Екатеринбурга выстроили из служебных машин цифру восемь

Общество
8 марта, 14:53 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, марта. /ТАСС

Руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых добавил, что поздравительный ролик записали с помощью квадрокоптера

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Инспекторы ГИБДД Екатеринбурга с высоты птичьего полета поздравили женщин-водителей с 8 Марта, записав поздравительный ролик с помощью квадракоптера. 

"На Площади 1905 года, а затем у дворца спорта свои служебные транспортные средства с включенными проблесковыми маячками инспекторы ГИБДД выстроили в цифру восемь. Чтобы снять видеоролик, я договорился с партнерами из СМИ об использовании специально для этих целей современного квадрокоптера с установленной на нем видеокамерой. Съемки производились как с земли, так и с высоты птичьего полета", - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

По его словам, чтобы воплотить в жизнь эту идею, сотрудникам ГИБДД пришлось серьезно понервничать. "Летательный аппарат в центре города отказывался слушаться оператора и едва не улетел в неизвестном направлении. Несмотря на все сложности, проект удался", - отметил Горелых.

По его словам, таким образом женщин с праздником весны в Екатеринбурге органы внутренних дел еще не поздравляли. "Видеоролик снимался в рамках всероссийской акции "8 Марта в каждый дом", - отметил Горелых.

Кроме того, в Международный женский день сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга вышли на дороги с букетами цветов. На двух перекрестках Репина-Татищева и Самолетная-Щербакова инспекторы ДПС дарили цветы женщинам, управляющим личными автомобилями и общественным транспортом.

"Дорожные полицейские желали им безопасных дорог и, несмотря на зимнюю погоду, весеннего настроения и улыбок. Женщины были приятно удивлены и обрадованы, когда сотрудники ГИБДД поздравляли их и дарили цветы. Всего было подарено более 400 тюльпанов", - уточнили в пресс-службе областного Управления ГИБДД.

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