Командир крейсера "Аврора" поздравил жительниц Санкт-Петербурга с 8 Марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Командир крейсера "Аврора" Артем Знаменщиков от имени экипажа поздравил женщин с 8 Марта.

"Экипаж крейсера боевой славы "Аврора" имеет честь поздравить наших любимых, дорогих, желанных женщин Санкт-Петербурга, тружениц нашего любимого города со светлым праздником, днем 8 Марта. Солнечная погода, которая установилась в эти дни, она неспроста - сам Петербург дарит подарок тем женщинам, которые живут, работают, служат в этом удивительном городе", - заявил Знаменщиков.

На самом судне с утра поздравили сотрудниц филиала Центрального военно-морского музея (ЦВММ), действующего на крейсере. Для них руководством ЦВММ объявлен короткий день.

Поздравления от "Красина"

Поздравить женщин решили и в музее Ледокол "Красин". 8 - 10 марта там будет проводиться специальная праздничная программа. На судне организуют мастер-классы по плетению морского макраме и ретро-кинопоказы. Среди фильмов, которые будут демонстрировать в салоне команды на "Красине", картины, рассказывающие о женщинах и море: комедия "Берегите женщин" о полностью женском экипаже портового буксира, драма "Море зовет" о вдове моряка, которая растит четырех сыновей, мечтающих стать капитанами.

"Также в эти дни представительницы прекрасного пола смогут поучаствовать в различных конкурсах и выиграть бесплатное посещение музея", - добавили в пресс-службе музея.

8 Марта - в Индийском океане

Празднуют 8 Марта также на судах Военно-Морского флота, которые сейчас находятся в разных уголках Мирового Океана. Так, главком ВМФ Владимир Королев направил специальную телеграмму женщинам, служащим на исследовательском судне "Адмирал Владимирский", которое сейчас находится в водах Индийского океана.

"Главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал Владимир Королев поздравил всех женщин, которые служат в ВМФ. Прежде всего, мы хотели поздравить, и главнокомандующий взял это на особый контроль, тех женщин, которые сейчас решают задачи непосредственно в море, и вот такими членами нашего коллектива являются женщины- гражданские служащие на океанографическом исследовательском судне "Адмирал Владимирский", которые сейчас решают задачи исследований в Индийском океане. Там 17 женщин они разных профессий, это и повара, и исследователи, ученые. Главнокомандующий направил им очень добрую душевную телеграмму с поздравлением с 8 Марта", - рассказал заместитель главкома ВМФ Александр Федотенков.

Полученная телеграмма должна быть озвучена капитаном судна на праздничном мероприятии по случаю Международного женского дня.