В Махачкале городским уборщицам на 8 Марта подарили букеты из клубники, розы и конфеты

МАХАЧКАЛА, 8 марта. /ТАСС/. Букеты из клубники в шоколаде, розы и конфеты подарили городским уборщицам на 8 Марта в Махачкале.

"Сегодня работники администрации Кировского района Махачкалы по поручению главы района Салиха Сагидова поздравили с Международным женским днем более 20 городских уборщиц, которые в праздничный день находились на работе. Их рабочий день начинается с 4 утра, и поэтому нам пришлось проснуться пораньше, чтобы поздравить их с праздником и выразить благодарность за труд. Мы им вручили цветы и сладкие наборы", - рассказал ТАСС руководитель пресс-службы администрации района Эмин Гаджикеримов.

Кроме того, букеты из клубники в шоколадной глазури на 8 Марта подарила городским уборщицам Махачкалы и владелица одного из инстаграмм-магазинов. Она вместе с мужем рано утром необычные букеты в разных районах города успела подарить более 10 женщинам.

"Все они не могли скрыть своих эмоций, благодарили нас. А некоторые из них, как оказалось, такое внимание получали впервые. Было очень приятно видеть их радостные лица", - рассказала она ТАСС.