Спецназ поздравил жительниц Самарской области розами и весенними мелодиями

ТАСС, 8 марта. Около сотни военнослужащих спецназа Центрального военного округа (ЦВО) поздравили жительниц Самарской области с Международным женским днем под весенние мелодии, которые исполнял военный оркестр, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ЦВО.

"Представители спецназа ЦВО провели в городе базирования своего соединения - в Самаре - акцию "Вам, любимые", посвященную Международному женскому дню. В ней приняли участие около 100 военнослужащих, которые в форме "вежливых людей" подарили женщинам несколько сотен красных роз. Акция была проведена в многолюдных местах, возле торговых центров", - сказали в пресс-службе.

Поздравили женщин с 8 Марта и будущие офицеры-танкисты из Казанского высшего танкового командного краснознаменного училища.

В поле под Казанью они гусеницами двух танков начертили сердце диаметром несколько сотен метров.

В нем будущие танкисты вручили цветы девушкам-военнослужащим.