Гонками на оленьих упряжках отмечают 8 Марта на ненецком празднике оленя под Архангельском

АРХАНГЕЛЬСК, 8 марта. /ТАСС/. Гонками на оленьих упряжках отмечают Международный женский день в Пинежском районе Архангельской области. Торжества, собравшие до 2 тыс. гостей, проходят в рамках традиционного праздника оленя, на который съехались ненецкие оленеводы, сообщила ТАСС организатор торжества, директор туркомплекса "Голубино" Елена Шестакова.

"На праздник приехали до 2 тыс. гостей. У нас проходят разнообразные состязания, в том числе гонки на оленьих упряжках, в которых участвуют и женщины", - рассказала собеседница.

На дистанцию 350 метров на упряжках вышли шесть женщин. Девушки, занявшие в состязании три первых места получили подарки, которые пригодятся в кочевой жизни оленевода. "Хозяйки попросили в качестве первого приза телевизор, за второе место - швейную машинку, чтобы шить одежду и чумы, а за третье место подарок - электромясорубка, то есть то, что нужно в быту", - рассказала Шестакова, добавив, что все пожелания были учтены.

На площадке праздника звучит национальная музыка. Девушки демонстрируют малицы - ненецкую верхнюю одежду, которую женщины-хозяйки, официально занимающие должности "чумработниц", шьют своими руками из оленьих шкур и украшают сукном и мехом, пояснила собеседница. В рамках праздника женщины также примут участие в забеге в таких национальных одеждах, добавила она.

На празднике свое мастерство и удаль демонстрируют и мужчины - они также участвуют в гонках на оленьих упряжках, в состязаниях по метанию тынзея (аркана) на хорей (шест для управления оленьей упряжкой), прыжках через нарты, перетягиванию каната. Праздник продлится до позднего вечера и завершится "чумотекой" - дискотекой по-оленеводски, сообщили организаторы.

Пинежский район Архангельской области относится к районам Крайнего Севера и является одним из крупнейших лесозаготовительных районов Архангельской области. Через его территорию ненцы, традиционно занимающиеся оленеводством, перегоняют свои стада из Ненецкого округа. Часть остается зимой на местных пастбищах. Праздник оленя, посвящен национальным традициям оленеводов и проводится при поддержке областных властей.