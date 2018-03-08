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Музей янтаря в Калининграде к 8 Марта подготовил выставку цветов

Общество
8 марта, 16:54 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 8, марта. /ТАСС

В музее в честь праздника также проходит выставка брошей и значков в виде цветов

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КАЛИНИНГРАД, 8 марта. /ТАСС/. Калининградский музей янтаря организовал к 8 Марта выставку цветов, в том числе из янтаря, рассказали ТАСС в четверг в учреждении.

"Выставка посвящена цветам, а все вопросы квеста связаны с цветами и весной", - рассказали в музее.

Задания включают вопросы о ювелирных изделиях из янтаря в виде цветов, об истории янтаря, о цветах, которые можно увидеть в янтарных самородках возрастом до 50 млн лет. За правильные ответы посетители получают призы, которые могут стать праздничными подарками для участниц, добавили организаторы.

Впервые и только на один день в музее развернули специальную выставку брошей и значков в виде цветов, в том числе из янтаря, либо с янтарными включениями, которые массово изготавливались в Германии в первой половине XX века, добавили в музее, отметив, что экспозиция должна понравиться посетительницам.

В праздничные дни в честь 8 Марта Калининградская филармония проводит три концерта - "три музыкальных букета", включающие популярную классику, джазовую и органную музыку, хоровое пение. Сотрудники Госавтоинспекции в честь праздника подарили девушкам, находившимся за рулем, букеты тюльпанов.

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