Почти 3 тыс. весенних цветов украсили аэропорт Платов к 8 Марта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 марта. /ТАСС/. Около 3 тыс. живых весенних цветов украсили новый ростовский аэропорт Платов в Международный женский день, сообщила ТАСС в четверг директор департамента стратегических коммуникаций аэропорта Ольга Ладейщикова.

"К 8 Марта мы украсили пассажирский терминал - закупили тюльпаны, герберы и примулы. Они стоят в специальных формах, ими украшены крыши торговых павильонов, которые у нас покрыты живой травой - сегодня на них из цветов выложены "восьмерки"", - рассказала Ладейщикова.

Она добавила, что для украшения пассажирского терминала аэропорта закупили 1,5 тыс. тюльпанов, 800 герберов и 600 примул.

Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР.