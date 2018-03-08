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Почти 3 тыс. весенних цветов украсили аэропорт Платов к 8 Марта

Общество
8 марта, 14:34 UTC+3

Для украшения пассажирского терминала использовали герберы, тюльпаны и примулы

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© Пресс-служба международного аэропорта Платов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 марта. /ТАСС/. Около 3 тыс. живых весенних цветов украсили новый ростовский аэропорт Платов в Международный женский день, сообщила ТАСС в четверг директор департамента стратегических коммуникаций аэропорта Ольга Ладейщикова.

"К 8 Марта мы украсили пассажирский терминал - закупили тюльпаны, герберы и примулы. Они стоят в специальных формах, ими украшены крыши торговых павильонов, которые у нас покрыты живой травой - сегодня на них из цветов выложены "восьмерки"", - рассказала Ладейщикова.

Она добавила, что для украшения пассажирского терминала аэропорта закупили 1,5 тыс. тюльпанов, 800 герберов и 600 примул.

Платов - первый в России аэропорт, построенный с нуля со времен распада СССР. 

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