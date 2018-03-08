Франция ужесточит контроль за соблюдением равенства зарплат мужчин и женщин

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Власти Франции серьезно ужесточат контроль за работодателями с целью соблюдения равенства в оплате труда мужчин и женщин. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала BFMTV.

В настоящий момент во Франции сохраняется заметная разница в оплате труда мужчин и женщин. По официальным данным, мужчины получают на 9% больше, чем женщины, занимающие такие же должности. В четверг по случаю Международного женского дня правительство республики официально объявило о задаче в течение ближайших трех лет ликвидировать эту разницу.

"Реализация этих мер потребует наказаний и контроля, который будет ужесточен. Мы резко и многократно увеличим проверки, чтобы выявлять такие случаи неравенства и сурово наказывать за это. Мы также создадим специальную систему, в рамках которой будем публиковать данные о тех компаниях, которые меньше всех соблюдают закон, поскольку клеймение заставляет менять поведение", - сказал Макрон.

С этим заявлением президент выступил, посещая в Париже штаб-квартиру инвестиционной компании Gecina, которая считается одним из передовых предприятий Франции в деле внедрения в работу принципов гендерного равенства. В 2014 году руководство Gecina перешло к строгому соблюдению равенства окладов мужчин и женщин. В настоящий момент в компании трудятся 500 человек, 60% из которых женщины. Руководителем фирмы также является женщина, а совет директоров Gecina сформирован на основе гендерного паритета.

"Когда соответствующие решения приняты на самом верху компании, подходы к работе меняются", - констатировал Макрон, комментируя пример Gecina. Для французского государства, заявил также президент, отстаивание принципа равенства полов является "одновременно политическим и моральным долгом". "Кроме того, это хорошо для компаний", - добавил он.