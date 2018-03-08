Активисты Ленобласти создают видеооткрытки к 8 Марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Участники молодежных объединений и добровольческих клубов Ленинградской области записали серию видеооткрыток, в которых поздравили женщин с 8 Марта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Активисты Бокситогорского, Гатчинского, Тихвинского, Ломоносовского, Кировского, Лужского, Тихвинского районов создали видеооткрытки, выстроившись в символы любви к прекрасной половине человечества: сердца, тюльпаны, ромашки. Видеооткрытки будут публиковаться в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram с хештегами #8мартаЛО, #вамлюбимые, #47девчат", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе администрации Ленинградской области, авторы лучших видеооткрыток получат призы.