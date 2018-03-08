В Северной Осетии прошел конкурс "Краса и доблесть" среди сотрудниц МВД

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 марта. /ТАСС/. Конкурс профессионального мастерства среди сотрудниц республиканского МВД "Краса и доблесть полиции-2018" прошел в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мероприятие было организовано по инициативе министра внутренних дел по Северной Осетии генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова и проводилось во второй раз. Победительницей второго конкурса профессионального мастерства среди сотрудниц органов внутренних дел стала лейтенант полиции, оперуполномоченный уголовного розыска ОМВД России по Моздокскому району Аида Дациева", - говорится в сообщении.

В финальном этапе конкурса профессионального мастерства "Краса и доблесть полиции-2018" приняли участие сотрудницы из различных подразделений районных отделов полиции и Владикавказа. Среди них - оперуполномоченные, дознаватели, психологи, представители управления по вопросам миграции. Девушки стреляли из оружия, демонстрировали владение приемами рукопашного боя.

Кроме того, в рамках подготовки к конкурсу сотрудницы органов внутренних дел посещали ветеранов Великой Отечественной войны, беседовали с ними. Сотрудницы полиции изучали фронтовые письма, наградные листы, документы с описанием некоторых событий войны.

Истории ветеранов Великой Отечественной легли в основу одного из самых запоминающихся и трогательных этапов конкурса - "Поклонимся героям Победы". В нем девушки под аккомпанемент известных военных песен постарались передать дух военного времени, боль и тяжесть потерь, величие советского народа. В документальном проекте, перевоплотившись в советских бойцов, выходцев из Осетии, они сумели ярко и достоверно передать их мужество и беззаветную преданность Родине. Во время проекта в зале находились и сами ветераны.

Еще одним запоминающимся этапом конкурса стала викторина "Вехи истории". Здесь сотрудницы органов внутренних дел, отвечая на вопросы ведущих, продемонстрировали знания истории российской полиции на разных этапах ее становления и развития.