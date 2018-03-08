WP: семь человек подают в суд на Трампа за блокирование доступа к его странице в Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Иск к президенту США Дональду Трампу за блокирование доступа к его странице в Twitter подают семь человек, среди которых профессор колледжа и офицер полиции.

Как сообщила в четверг газета The Washington Post, в федеральном суде Нью-Йорка они намерены доказать, что блокирование доступа к президентскому Twitter представляет собой нарушение их прав на свободу слова (которая гарантируется первой поправке к Конституции США). По данным издания, эти лица жестко критиковали политику Трампа в социальной сети. В ходе разбирательства этого дела в центре внимания будет вопрос о том, могут ли официальные лица препятствовать критике в их адрес, распространяемой через интернет.

Представлять интересы истцов будет Институт первой поправки имени Найта. По сведениям The Washington Post, юристы этого исследовательского центра, созданного в 2016 году для изучения вопросов, касающихся свободы прессы в эпоху интернета, будут доказывать, что Twitter президента - это площадка для публичных дискуссий, и поэтому лишение человека права в них участвовать представляет собой нарушение конституционных прав.