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Около 1 тыс. жителей Владикавказа провели зарядку с известными спортсменами

Общество
8 марта, 18:09 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 8, марта. /ТАСС

Мероприятие проводили олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов, чемпион мира по тайскому боксу Артем Левин, чемпионка мира по тяжелой атлетике Светлана Царукаева и другие

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ВЛАДИКАВКАЗ, 8 марта. /ТАСС/. Всероссийская межнациональная зарядка "180318: Мы выбираем сильную страну" прошла в Международный женский день во Владикавказе с участием известных спортсменов страны, сообщили ТАСС в пресс-службе минспорта республики

"Межнациональная зарядка собрала около тысячи человек. Ее проводили депутат Государственной думы, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов; шестикратный чемпион мира по тайскому боксу Артем Левин; чемпионка мира по тяжелой атлетике Светлана Царукаева; олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, министр физической культуры и спорта Хасан Бароев и др.", - сказал собеседник агентства.

В рамках спортивной зарядки, которая прошла на стадионе "Юность", участники по 18 раз сделали отжимания, приседания, наклоны по сторонам, круговые вращения головой, выпады. Активное участие в ней приняли и чиновники, а также представители общественных организаций.

"Стране нужна здоровая молодежь, а массовый спорт - один из лучших инструментов в этом деле. Спорт помогает воспитать гармонично развитую личность. Занимаясь спортом, человек приобретает ответственность перед самим собой, перед тренером, перед малой Родиной и, в конце концов, всей страной", - обратился к участникам Артур Таймазов.

Эстафета, организованная ФАДН и Межрегиональным координационным советом "Единой России", пройдет в разных регионах страны до 18 марта. Предполагается, что участники выполнят 180318 тыс. упражнений. Число выбрано не случайно - оно символизирует дату голосования. Ранее такие зарядки прошли в Грозном, Махачкале и Назрани.

К акции можно присоединиться и в социальных сетях, для этого нужно до 18 марта выложить видео своей тренировки с хэштегами #ВыборЧемпионов180318, #ТвойГолосРешает, #ПроГолосуй180318. Победители получат в подарок футболки с автографами известных спортсменов, в частности Александра Карелина, Вячеслава Фетисова, Николая Валуева.

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